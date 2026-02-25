Скидки
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Трей Янг — о последних днях в «Атланте»: твоё пребывание уже не так желанно

Комментарии

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Трей Янг откровенно высказался о своём уходе из «Атланты Хоукс», за которую выступал на протяжении почти восьми сезонов.

«Для меня это большая причина, почему я вообще согласился на это. Я просто хотел, чтобы фанаты «Хоукс» знали, как сильно я люблю и ценю их с самого первого дня, с момента драфта. Фанаты дарили нам так много любви все эти годы, даже когда у нас были трудные времена. Я испытываю огромную любовь к этому городу и этим болельщикам.

Самое трудное, я думаю, в любой сфере — это когда ты находишься где-то так долго и начинаешь чувствовать, что твоё пребывание уже не так желанно. И это нормально. Такова жизнь. Я думаю, так происходит в любой области, чем бы мы ни занимались. Мы занимаемся спортом, и это не всегда честно. Ничего в жизни не бывает честным, и ты просто должен делать то, что должен», — приводит слова Янга издание Fadeaway World.

