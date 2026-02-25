Скидки
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: «Рокетс» вылетят в первом раунде плей-офф, я гарантирую

Перкинс: «Рокетс» вылетят в первом раунде плей-офф, я гарантирую
Комментарии

Баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс высказался о проблемах «Хьюстон Рокетс».

«Рокетс» вылетят в первом раунде. Я гарантирую вам это. Им не хватает баскетбольного интеллекта. Это первое. Во-вторых — они потеряли свою идентичность в защите. Раньше они были командой, которая ориентирована на защиту. Я не знаю, что с ними случилось. В-третьих — сейчас они играют в индивидуальный, эгоистичный баскетбол.

И они даже не попытались заполучить Янниса перед дедлайном. Трубку не подняли! Сделали свою молодёжь неприкасаемой. Вместо того чтобы объединить Кевина и Янниса в прайме. В то время как их конкуренты страдают от травм. Это будет вылет в первом раунде, вот увидите», — приводит слова Перкинса Yahoo.

