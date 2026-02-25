Скидки
Шейн Ларкин — о критике: жалкие мужики атакуют травмированного игрока ради хайпа

Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин ответил на обвинения в свой адрес после того, как не вышел на паркет в Кубке Турции. 33-летний американец с начала декабря восстанавливается после операции на сухожилии левого паха и не играл с 14 ноября.

Несмотря на то что клуб включил Ларкина в заявку на Кубок Турции, баскетболист не провёл ни одной минуты на площадке. Бывший турецкий баскетболист Ибрагим Кутлуай публично заявил, что главный тренер Пабло Ласо хотел выпустить Ларкина в полуфинале против «Бешикташа», но игрок отказался.

Ларкин ответил на критику серией постов в соцсети X, объяснив, что его включение в состав было лишь моральной поддержкой для команды, а играть он не готов из-за риска для здоровья.

«Именно поэтому меня вообще не должно было быть в заявке на Кубок. Я недостаточно здоров, чтобы играть, а попытка быть рядом с командой может быть неправильно понята как нежелание выходить на паркет. Теперь два клоуна, которые любят упоминать моё имя ради хайпа и внимания, треплют языками, не зная реальности.

Атака на мой характер — это то, что я никогда не позволю. Я отдавал всё своему клубу и турецкому баскетболу. Годами играл через травмы, рискуя телом. Любые слова против этого — просто попытка привлечь внимание или вызвать реакцию. Атаковать характер травмированного игрока, который не может выйти на паркет без острой боли после операции, — это низкий поступок. Если хотите сомневаться, подумайте вот о чём: вы увидите правду.

Как только наступает плохой момент — они самые громкие в комнате. Критиковать парня и ставить под сомнение его характер из-за травмы, потребовавшей операции, которая до сих пор полностью не зажила, и использовать это как возможность поливать грязью — ЖАЛКО. Я всегда был уважительным парнем. Это ответ на атаку на мой характер со стороны неуважительных старых троллей, жалких мужиков», — написал Ларкин.

