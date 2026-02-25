«Нужно спрашивать у Дончича, что он там увидел». Леброн — о решающей атаке «Лейкерс»
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём промахе в концовке встречи регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (109:110).
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 22, Эйтон - 21, Джеймс - 21, Ривз - 18, Хатимура - 10, Кеннард - 9, Ларэвиа - 3, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Тимме, Бафкин
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Бейн - 22, Картер - 20, Да Силва - 13, Блэк - 8, Ховард - 4, Вагнер - 4, Айзек - 3, Картер, Кэйн, Ричардсон, Битадзе, Пенда
«Разумеется, нужно спрашивать у Луки, что он там увидел. Мне показалось, что у него была хорошая позиция для броска. Мне мяч достался в неустойчивом положении. У него была отличная позиция», — приводит слова Леброна Джеймса BricksCenter.
За семь секунд до конца встречи «Лейкерс» проигрывали одно очко. Дончич получил мяч и, оказавшись открытым за дугой, не стал бросать, а сделал шаг вперёд и отдал передачу Леброну Джеймсу. Тот пробил из-под защиты, но не попал.
