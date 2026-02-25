Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нужно спрашивать у Дончича, что он там увидел». Леброн — о решающей атаке «Лейкерс»

«Нужно спрашивать у Дончича, что он там увидел». Леброн — о решающей атаке «Лейкерс»
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём промахе в концовке встречи регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (109:110).

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 22, Эйтон - 21, Джеймс - 21, Ривз - 18, Хатимура - 10, Кеннард - 9, Ларэвиа - 3, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Тимме, Бафкин
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Бейн - 22, Картер - 20, Да Силва - 13, Блэк - 8, Ховард - 4, Вагнер - 4, Айзек - 3, Картер, Кэйн, Ричардсон, Битадзе, Пенда

«Разумеется, нужно спрашивать у Луки, что он там увидел. Мне показалось, что у него была хорошая позиция для броска. Мне мяч достался в неустойчивом положении. У него была отличная позиция», — приводит слова Леброна Джеймса BricksCenter.

За семь секунд до конца встречи «Лейкерс» проигрывали одно очко. Дончич получил мяч и, оказавшись открытым за дугой, не стал бросать, а сделал шаг вперёд и отдал передачу Леброну Джеймсу. Тот пробил из-под защиты, но не попал.

Материалы по теме
Кошмарная концовка от «Лейкерс»: Леброн и Дончич не поняли друг друга. Видео
Кошмарная концовка от «Лейкерс»: Леброн и Дончич не поняли друг друга. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android