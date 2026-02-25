«Нужно спрашивать у Дончича, что он там увидел». Леброн — о решающей атаке «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём промахе в концовке встречи регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (109:110).

«Разумеется, нужно спрашивать у Луки, что он там увидел. Мне показалось, что у него была хорошая позиция для броска. Мне мяч достался в неустойчивом положении. У него была отличная позиция», — приводит слова Леброна Джеймса BricksCenter.

За семь секунд до конца встречи «Лейкерс» проигрывали одно очко. Дончич получил мяч и, оказавшись открытым за дугой, не стал бросать, а сделал шаг вперёд и отдал передачу Леброну Джеймсу. Тот пробил из-под защиты, но не попал.