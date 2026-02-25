«Клипперс» вряд ли обменяют Леонарда в «Лейкерс» из-за вражды владельцев — инсайдер

Двукратный чемпион НБА Кавай Леонард вряд ли окажется в «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на слухи, связывающие его с переходом в стан «озёрников». Об этом заявил инсайдер Джован Буха в своём подкасте.

Ранее появилась информация, что 34-летний форвард может покинуть «Лос-Анджелес Клипперс» на фоне скандала вокруг финансовой компании Aspiration, с которой связан владелец команды Стив Балмер. Однако Буха считает, что эти разговоры пока не имеют под собой серьёзных оснований.

«Прямо сейчас думаю, что это просто шум и болтовня. Я не придаю этому большого значения. Между владельцами есть небольшая вражда. Не думаю, что эти две франшизы сильно любят друг друга.

Не думаю, что «Клипперс» с радостью обменяют Кавая в «Лейкерс». Если они будут вынуждены обменять его, лига не скажет: «Вы должны отдать его в «Лейкерс» или ещё кому-то». Будет торг. «Лейкерс» могут предложить высокую цену. У них есть три пика и свободное место под потолком. Возможно, этого хватит, чтобы соблазнить «Клипперс», в зависимости от того, как будет выглядеть потенциальный пакет. Но пока это просто шум, пока мы не узнаем о возможных санкциях, это не более чем разговоры», — заявил Буха.