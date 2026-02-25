Скидки
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Финалисты Лиги чемпионов выступят в НБА-Европа — Eurohoops

Комментарии

На встрече в Женеве Национальная баскетбольная ассоциация подтвердила, что финалисты сезона-2026/2027 Лиги чемпионов ФИБА получат два из четырёх открытых мест в дебютном розыгрыше турнира от НБА. Об этом сообщает Eurohoops.

Эти команды присоединятся к 12 постоянным участникам, которые займут основные интересные НБА европейские рынки.

Напомним, в настоящий момент NBA Europe позиционируется как европейская конференция НБА, куда на постоянной основе войдут 8-12 команд. Среди предполагаемых участников фигурируют коллективы из Лондона, Парижа, Мадрида, Барселоны, Милана, Берлина, Афин, Стамбула и Манчестера.

По информации различных источников, включая Bloomberg и The Athletic, запуск европейской конференции НБА рассматривается к сезону-2027/2028.

