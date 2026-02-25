«Будто мы были русскими». Американец Рэндольф показал фото после ухода из «Зенита»

Американский защитник Ливай Рэндольф разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками серией фотографий. 23 февраля спортсмен покинул «Зенит» и присоединился к израильскому клубу «Хапоэль» из Тель-Авива.
«Моменты из Санкт-Петербурга. Время пролетело так, будто мы были русскими», — подписал фото Рэндольф.
Фото: Из личного архива Ливая Рэндольфа
К «Зениту» американский защитник присоединился летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ спортсмен принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.
