Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Будто мы были русскими». Американец Рэндольф показал фото после ухода из «Зенита»

«Будто мы были русскими». Американец Рэндольф показал фото после ухода из «Зенита»
Комментарии

Американский защитник Ливай Рэндольф разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками серией фотографий. 23 февраля спортсмен покинул «Зенит» и присоединился к израильскому клубу «Хапоэль» из Тель-Авива.

«Моменты из Санкт-Петербурга. Время пролетело так, будто мы были русскими», — подписал фото Рэндольф.

Фото: Из личного архива Ливая Рэндольфа

Фото: Из личного архива Ливая Рэндольфа

Фото: Из личного архива Ливая Рэндольфа

Фото: Из личного архива Ливая Рэндольфа

Фото: Из личного архива Ливая Рэндольфа

К «Зениту» американский защитник присоединился летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ спортсмен принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

Материалы по теме
«Все в России были очень добры ко мне». Прощальное интервью с Ливаем Рэндольфом
Эксклюзив
«Все в России были очень добры ко мне». Прощальное интервью с Ливаем Рэндольфом

Фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android