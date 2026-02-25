Владимир Гомельский ответил, почему Ненад Димитриевич покинул «Зенит»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об уходе из «Зенита» северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича. К клубу из Санкт-Петербурга спортсмен присоединился летом 2025 года. В начале января 2026 года Ненад перешёл в «Баварию» на правах аренды.

«Димитриевичу на площадке нужно было гораздо больше свободы, чем позволял тренер Секулич. Вот он и отправился за «свободой», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Димитриевич принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 5,7 передачи.

