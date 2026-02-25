Шакил О'Нил назвал худший конкурс данков в истории Матча всех звёзд НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член Зала славы Шакил О’Нил раскритиковал конкурс данков Матча всех звёзд – 2026, назвав его худшим в истории.

«Это поколение для меня слишком самоуверенно. Так и есть. И мне неприятно это признавать, но именно поэтому Матч всех звёзд последние шесть, семь, восемь лет оставляет желать лучшего. Это, честно говоря, худший конкурс данков в истории. Раньше было шоу Dunkman, его участники делали данки лучше, чем нынешние профессиональные игроки НБА», – сказал Шакил в своём подкасте.

В 2026 году победу на конкурсе данков в рамках Матча всех звёзд НБА одержал форвард «Майами Хит» Кешад Джонсон.

