НБА обновила рейтинг новичков НБА. Дёмин потерял две позиции, Нуппель обошёл Флэгга

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026. Лидером стал Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), а форвард «Бруклин Нетс» Егор Дёмин по сравнению с рейтингом от 11 февраля потерял два места и опустился на девятую строчку.
Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 25 февраля:
1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»);
2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»);
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»);
4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»);
5. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»);
6. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»);
7. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»);
8. Эйс Бэйли («Юта Джаз»);
9. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»);
10. Джеремая Фирс / Коллин Мюррей-Бойлс («Пеликанс»/ «Торонто Рэпторс»).
Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд: