НБА обновила рейтинг новичков НБА. Дёмин потерял две позиции, Нуппель обошёл Флэгга

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026. Лидером стал Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), а форвард «Бруклин Нетс» Егор Дёмин по сравнению с рейтингом от 11 февраля потерял два места и опустился на девятую строчку.

Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 25 февраля:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»);

2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»);

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»);

4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»);

5. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»);

6. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»);

7. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»);

8. Эйс Бэйли («Юта Джаз»);

9. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»);

10. Джеремая Фирс / Коллин Мюррей-Бойлс («Пеликанс»/ «Торонто Рэпторс»).

