Карасёв — о первом времени в НБА: изначально офигел вообще. Тебе не надо делать ничего

Игроки «Зенита» Андрей Воронцевич и Сергей Карасёв, а также болельщик команды, актёр театра и кино Александр Матвеев, приняли участие в пилотном выпуске нового подкаста «Зенита» «Здесь все свои». Во время беседы Карасёв вспомнил о своём опыте выступления в НБА. Баскетболист представлял «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс».

Карасёв. Там нет тренировочного процесса, я тебе так скажу.

Воронцевич. Там есть куча игр. 82 игры.

Карасёв. Там 82 игры.

Воронцевич. Да, через день практически.

Карасёв. У тебя есть неделя в начале сезона.

Воронцевич. Для новичков две.

Карасёв. Нет, для новичков, ну как бы там ребята все готовятся летом сами, берут тренеров, работают индивидуально. У тебя вот начинается первый тренировочный день сборов — две тренировки, второй день — две, третий день — две, четвёртый день — две, пятый день — одна тренировка, шестой день — выходной, и седьмой день — вы полетели уже играть товарищеские игры. Всё. И потом в сезоне у тебя те люди, которые играют, они приходят: побросали, сделали процедуры, ну там какие-то схемы чуть побегали [в формате] «пять на ноль» и всё.

Матвеев. А с чего ты вообще офигел? Ведь все молодые парни мечтали играть в НБА. Вот ты приехал и такой: «Вот это круто!»

Воронцевич. Или наоборот разочаровался.

Карасёв. Изначально офигел я от организации вообще. То есть тебе не надо делать ничего, ты только тренируйся и всё. За тебя сделают всё. Тебе приготовят завтрак, приготовят обед, постирают форму, привезут вещи, ты подъедешь к самолету, тебе не надо проходить никакие контроли, ничего. Ты просто заходишь в самолет, прилетаешь, сразу садишься в автобус, довозят до номера, тебе чемодан оттуда, откуда ты вылетел — там забрали, уже в номер в гостинице его принесли. То есть там максимально это всё…

Воронцевич. Короче, возьми с собой только паспорт.

Карасёв. Паспорт, зубную щётку.

Воронцевич. И карточку. Если надо что-то купить. И то тебе ничего не надо. Всё принесут: еду принесут, воду принесут.

Карасёв. Но самый-самый офигенный момент, который у меня настолько засел в голове — мы играли в Бруклине, в «Барклайс-центре». Играли, не помню, по-моему, мы играли против «Лейкерс». И что-то идёт игра, там не было ни фола, ничего. И просто судья свистит. Говорят: «Идите на скамейку». Естественно, люди не понимают, что происходит. Просто выбегают 10–15 охранников на площадку. Заходит принц Чарльз с супругой, заходит Jay-Z с Beyoncé. Они вот так проходят, садятся в первый ряд. Их пофоткали. Мы все подождали. Им все похлопали. Там камера, не камера. 15 минут паузы – и играйте дальше.

