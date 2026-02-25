Андрей Воронцевич ответил, почему Егор Дёмин мог бы не заиграть в Единой лиге

Игроки «Зенита» Андрей Воронцевич и Сергей Карасёв, а также болельщик команды, актёр театра и кино Александр Матвеев, в пилотном выпуске подкаста «Здесь все свои» обсудили выступление в НБА российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

Матвеев. Как считаете, заиграл бы Егор Дёмин у нас здесь так же, как в НБА?

Воронцевич. Возможно, нет.

Матвеев. Почему?

Воронцевич. Потому что сырой ещё для европейского баскетбола. Худенький, щупленький… Да, техничный, да, с броском, да, талант, однозначно талант. Но здесь, скорее всего, ему бы сказали: «Тебе надо ещё заматереть, окрепнуть, там обтесаться, поиграть за какие-нибудь попроще команды». И всё такое. Но это мы можем здесь размышлять и думать вообще. Но ту школу, которую он прошёл, он же испанскую прошёл, там они немножко попроще относятся к свободе игрока. Поэтому мне кажется, он правильной дорогой идёт. И если он захочет потом вернуться… Ну, дай бог ему вообще супердолгую карьеру в НБА. Он сейчас показывает прекрасный баскетбол.

Егор Дёмин дал интервью на испанском языке: