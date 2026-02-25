Джеймс Харден сломал большой палец на правой руке – Чарания

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден получил перелом большого пальца правой руки. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

«Звёздный игрок «Кливленд Кавальерс» получил перелом большого пальца правой руки во время победного матча с «Нью-Йорк Никс». Джеймс Харден проходит дополнительное обследование и получает лечение», — написал Чарания.

После обмена в «Кливленд» из «Лос-Анджелес Клипперс» в феврале этого года Харден принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 18,9 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Харден встретился с фанатом в инвалидном кресле: