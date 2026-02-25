Джеймс Харден сломал большой палец на правой руке – Чарания
Защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден получил перелом большого пальца правой руки. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
109 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Харден - 20, Аллен - 19, Мобли - 12, Тайсон - 12, Уэйд - 11, Брайант - 5, Эллис - 4, Шрёдер - 3, Меррилл, Портер, Нэнс, Проктор, Браун, Томлин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 20, Бриджес - 18, Таунс - 14, Робинсон - 11, Харт - 10, Альварадо - 5, Ануноби - 5, Диавара - 5, Колек - 4, Шамет - 2, Кларксон, Джонс, Сохан, Джемисон, Хукпорти
«Звёздный игрок «Кливленд Кавальерс» получил перелом большого пальца правой руки во время победного матча с «Нью-Йорк Никс». Джеймс Харден проходит дополнительное обследование и получает лечение», — написал Чарания.
После обмена в «Кливленд» из «Лос-Анджелес Клипперс» в феврале этого года Харден принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 18,9 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.
Материалы по теме
Харден встретился с фанатом в инвалидном кресле:
