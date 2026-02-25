«Фенербахче» вырвал победу в матче Евролиги с «Партизаном»

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле (Турция») принимал белградский «Партизан». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 81:78 (20:20, 5:19, 22:17, 24:22) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Тэйлен Хортон-Такер. Он набрал 29 очков. Также на его счету четыре подбора и три передачи. У «Партизана» лучшую результативность продемонстрировал центровой Бруно Фернанду (18 очков и девять подборов).

В следующем туре регулярного чемпионата «Фенербахче» на своей площадке примет «Монако». Встреча 30-го тура состоится 5 марта и начнётся в 20:45 мск. «Партизан» в следующем туре сыграет дома с «Дубаем». Матч пройдёт 5 марта, начало — в 22:30 мск.

