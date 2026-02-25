Скидки
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Фенербахче — Партизан, результат матча 25 февраля 2026, счет 81:78, Евролига – 2025/2026

«Фенербахче» вырвал победу в матче Евролиги с «Партизаном»
Комментарии

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле (Турция») принимал белградский «Партизан». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 81:78 (20:20, 5:19, 22:17, 24:22) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 78
Партизан
Белград, Сербия
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Колсон, Берч
Партизан: Джонс, Милтон, Вашингтон, Осетковски, Покушевски, Браун, Раданов, Бонга, Лакич, Джекири, Фернанду, Калатес

Самым результативным в составе победителей стал защитник Тэйлен Хортон-Такер. Он набрал 29 очков. Также на его счету четыре подбора и три передачи. У «Партизана» лучшую результативность продемонстрировал центровой Бруно Фернанду (18 очков и девять подборов).

В следующем туре регулярного чемпионата «Фенербахче» на своей площадке примет «Монако». Встреча 30-го тура состоится 5 марта и начнётся в 20:45 мск. «Партизан» в следующем туре сыграет дома с «Дубаем». Матч пройдёт 5 марта, начало — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
