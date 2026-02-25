«Жальгирис» во втором овертайме вырвал победу в матче с «Олимпиакосом» в Евролиге

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором литовский «Жальгирис» принимал греческий «Олимпиакос». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 99:94 (18:18, 19:21, 14:21, 22:13, 9:9, 17:12 2ОТ) в пользу хозяев площадки после двух овертаймов.

Самыми результативными в составе победителей стали разыгрывающие Найджел Уильямс-Госс и Сильвен Франсиско. На счету обоих по 23 очка и три подбора. У «Олимпиакоса» лучшую результативность продемонстрировал защитник Эван Фурнье, в активе которого 32 очка, девять подборов и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Жальгирис» на выезде сыграет с «Валенсией». Встреча 30-го тура состоится 5 марта и начнётся в 22:30 мск. «Олимпиакос» в следующем туре примет «Панатинаикос». Матч пройдёт 6 марта, начало — в 22:15 мск.

Материалы по теме «Фенербахче» вырвал победу в матче Евролиги с «Партизаном»

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: