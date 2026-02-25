Скидки
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
22:30 Мск
Жальгирис — Олимпиакос, результат матча 25 февраля 2026, счет 99:94, Евролига – 2025/2026

«Жальгирис» во втором овертайме вырвал победу в матче с «Олимпиакосом» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором литовский «Жальгирис» принимал греческий «Олимпиакос». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 99:94 (18:18, 19:21, 14:21, 22:13, 9:9, 17:12 2ОТ) в пользу хозяев площадки после двух овертаймов.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
25 февраля 2026, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
99 : 94
ОТ
Олимпиакос
Пирей, Греция
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Улановас
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Моррис, Папаниколау, Дорси, Питерс, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье

Самыми результативными в составе победителей стали разыгрывающие Найджел Уильямс-Госс и Сильвен Франсиско. На счету обоих по 23 очка и три подбора. У «Олимпиакоса» лучшую результативность продемонстрировал защитник Эван Фурнье, в активе которого 32 очка, девять подборов и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Жальгирис» на выезде сыграет с «Валенсией». Встреча 30-го тура состоится 5 марта и начнётся в 22:30 мск. «Олимпиакос» в следующем туре примет «Панатинаикос». Матч пройдёт 6 марта, начало — в 22:15 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
