Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стартовал сбор национальной команды России по баскетболу

Стартовал сбор национальной команды России по баскетболу
Комментарии

Начался сбор мужской сборной России по баскетболу. Национальная команда будет тренироваться в спорткомплексе «Парамоново» до 2 марта. Приглашение на сбор получило 20 игроков.

Защитники: Ян Додеус, Антон Карданахишвили, Владимир Карпенко, Александр Поротников, Александр Шендеров, Тимофей Шикалов, Вадим Ширинкин.

Форварды: Иван Васильев, Егор Евстафьев, Павел Земский, Всеволод Ищенко, Ярослав Никонов, Павел Рябков, Лев Свинин, Данил Шеянов, Александр Чадов.

Центровые: Даниил Абрамов, Илья Кривых, Захар Лавренов, Глеб Фирсов.

В рамках сбора игроки проведут контрольный матч в закрытом формате, трансляция которого будет доступна на ресурсах РФБ.

Материалы по теме
Касаткин прояснил, как относится к выступлению Дёмина и других россиян за границей

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android