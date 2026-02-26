Стартовал сбор национальной команды России по баскетболу

Начался сбор мужской сборной России по баскетболу. Национальная команда будет тренироваться в спорткомплексе «Парамоново» до 2 марта. Приглашение на сбор получило 20 игроков.

Защитники: Ян Додеус, Антон Карданахишвили, Владимир Карпенко, Александр Поротников, Александр Шендеров, Тимофей Шикалов, Вадим Ширинкин.

Форварды: Иван Васильев, Егор Евстафьев, Павел Земский, Всеволод Ищенко, Ярослав Никонов, Павел Рябков, Лев Свинин, Данил Шеянов, Александр Чадов.

Центровые: Даниил Абрамов, Илья Кривых, Захар Лавренов, Глеб Фирсов.

В рамках сбора игроки проведут контрольный матч в закрытом формате, трансляция которого будет доступна на ресурсах РФБ.

Материалы по теме Касаткин прояснил, как относится к выступлению Дёмина и других россиян за границей

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку: