Евролига: результаты матчей 25 февраля

В среду, 25 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Евролига. Результаты матчей на 25 февраля:
«Фенербахче» — «Партизан» — 81:78;
«Жальгирис» — «Олимпиакос» — 99:94 ОТ;
«Виртус» — «Барселона» — 85:80;
«Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес» — 91:81.
Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Фенербахче», на счету которого 21 победа при семи поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос» (18 побед и 10 поражений). Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (18 побед при 10 поражениях).
