В Москве будут судить тренера, собравшего с родителей 2 млн рублей «на лагерь»

В Москве перед судом предстанет тренер платной секции по баскетболу, который с августа 2024 по июнь 2025 года собирал с родителей подопечных деньги под предлогом организации тренировок в спортивном лагере и покупки игровой формы. Специалиста обвиняют в мошенничестве.

«Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя столицы. Он обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в официальном канале столичной прокуратуры на платформе MAX.

По данным следствия, тренер знал, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства и намеренно вводил родителей в заблуждение. Как уточнили «РИА Новости» в прокуратуре Москвы, общая сумма ущерба составила 1 млн 990 тыс. рублей.

