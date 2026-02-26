Скидки
Дубай Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
20:00 Мск
20:00 Мск
Секулич ответил, могла ли работа в сборной Словении негативно повлиять на игру «Зенита»

Секулич ответил, могла ли работа в сборной Словении негативно повлиять на игру «Зенита»
Бывший главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал мнение, согласно которому совмещение работы в клубе и сборной Словении могло негативно сказаться на его деятельности в петербургской команде. Специалист подробно ответил на вопрос о возможном влиянии высокой загруженности на итоги его работы.

— В России некоторые эксперты полагают, что загруженность в сборной Словении повлияла на то, как для вас сложилась ситуация в клубе. Что вы об этом думаете?
— Я уважаю другие мнения, но не согласен с тем, что это оказало негативное влияние на ситуацию в клубе. На протяжении всей своей карьеры я успешно совмещал обязанности в клубе и в сборной, и мой предыдущий опыт чётко демонстрирует, что такой подход имеет место даже на высоком уровне. Работа со сборной в летний период не мешает выполнению обязанностей в клубе. На самом деле, даже помогает. Как я уже сказал, это позволяет мне работать с топовыми игроками, обмениваться идеями в международной среде и возвращаться к клубному сезону с обновлённым видением и высокой мотивацией.

Во время клубного сезона я всегда на 100% сосредоточен на команде. Планирование и организация выстроены таким образом, чтобы обеспечить полную самоотдачу и профессионализм. Я всегда полагался на сильный тренерский штаб и чёткую коммуникацию, чтобы поддерживать высокие стандарты в обеих ролях. В современном баскетболе такая модель не является чем-то необычным, и при грамотном исполнении, как это было в моём прошлом, она может быть реальным преимуществом, а не ограничением, — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, «Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера 20 января. 28 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о расторжении контракта со словенским специалистом.

