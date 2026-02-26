Секулич ответил, намерен ли вернуться к работе на клубном уровне после ухода из «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Александр Секулич рассказал о своих дальнейших карьерных планах после ухода из петербургского клуба. Специалист ответил на вопрос о возможном возвращении к работе на клубном уровне и расставил приоритеты на ближайшее будущее.

— Если говорить о следующем шаге в вашей карьере — вы планируете вернуться к работе на клубном уровне? Или сосредоточитесь исключительно на сборной?

— Меня больше всего мотивирует ежедневная работа по формированию структуры, идентичности и культуры команды в течение сезона, а также постоянное участие в соревнованиях на высоком уровне. Если появится подходящий проект, отличающийся амбициозностью и стабильностью, с большим энтузиазмом приму этот вызов. Для меня важны качество проекта и люди, которые в нём участвуют. Я ищу среду, в которой царит доверие и существует реальная приверженность долгосрочному успеху, – сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, 20 января «Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. 28 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о расторжении контракта со словенским специалистом.

