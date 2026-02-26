Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Секулич ответил, согласится ли вернуться в Единую лигу в будущем

Александр Секулич ответил, согласится ли вернуться в Единую лигу в будущем
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мнением о Единой лиге, отметив уровень организации и конкуренции в турнире, а также оценил вероятность своего возвращения в чемпионат в будущем.

— Вы бы согласились вернуться в Единую лигу в будущем?
— Я очень уважаю Единую лигу, там высокий уровень конкуренции, есть талантливые игроки и тренеры высочайшей категории, да и организация просто отличная. Мне было очень приятно участвовать в этом соревновании. Если представится подходящая возможность и какой-то из клубов проявит интерес, обязательно рассмотрю предложение серьёзно. Так что да — я был бы не против вернуться в будущем, — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера 20 января. 28 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о расторжении контракта со словенским специалистом.

Сейчас читают:
«Отставка была неожиданностью». Рассудительный Секулич оглядывается на период в «Зените»
Эксклюзив
«Отставка была неожиданностью». Рассудительный Секулич оглядывается на период в «Зените»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android