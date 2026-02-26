Александр Секулич ответил, согласится ли вернуться в Единую лигу в будущем

Бывший главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мнением о Единой лиге, отметив уровень организации и конкуренции в турнире, а также оценил вероятность своего возвращения в чемпионат в будущем.

— Вы бы согласились вернуться в Единую лигу в будущем?

— Я очень уважаю Единую лигу, там высокий уровень конкуренции, есть талантливые игроки и тренеры высочайшей категории, да и организация просто отличная. Мне было очень приятно участвовать в этом соревновании. Если представится подходящая возможность и какой-то из клубов проявит интерес, обязательно рассмотрю предложение серьёзно. Так что да — я был бы не против вернуться в будущем, — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера 20 января. 28 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о расторжении контракта со словенским специалистом.

