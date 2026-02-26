Скидки
Главный тренер «Бруклина» указал, что для Дёмина будет самым важным для прогресса в НБА

Главный тренер «Бруклина» указал, что для Дёмина будет самым важным для прогресса в НБА
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес оценил прогресс российского разыгрывающего Егора Дёмина после недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хокс» (104:115). По мнению специалиста, новичок начал демонстрировать необходимую агрессию при проходах к кольцу, чего от него давно ждали.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Джонсон - 26, Александер-Уолкер - 17, Ландейл - 17, Макколлум - 16, Оконгву - 13, Кисперт - 9, Дэниэлс - 7, Рисашер - 7, Винсент - 3, Уоллес, Хилд, Ньюэлл, Гуйе
Бруклин Нетс: Портер - 18, Клэкстон - 15, Дёмин - 13, Клауни - 12, Шарп - 11, Траоре - 11, Пауэлл - 7, Мэнн - 6, Агбаджи - 6, Вульф - 5, Уилсон

«Он заходил в «краску» чаще, чем когда-либо прежде, и это позитивный момент. Знаю, в конце игры соперник проделал отличную работу в обороне, и когда перед тобой такие защитники топ-уровня, это непросто. Но я был рад, как он шёл к кольцу. Мы видим прогресс, он работает над этим. Полагаю, летняя подготовка станет для него самым важным этапом», — приводит слова Фернандеса Sports Illustrated.

В матче с «Атлантой» Дёмин набрал 13 очков, сделал один подбор и отдал четыре передачи.

Андрей Воронцевич ответил, почему Егор Дёмин мог бы не заиграть в Единой лиге

