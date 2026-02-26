Главный тренер «Бруклина» указал, что для Дёмина будет самым важным для прогресса в НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес оценил прогресс российского разыгрывающего Егора Дёмина после недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хокс» (104:115). По мнению специалиста, новичок начал демонстрировать необходимую агрессию при проходах к кольцу, чего от него давно ждали.

«Он заходил в «краску» чаще, чем когда-либо прежде, и это позитивный момент. Знаю, в конце игры соперник проделал отличную работу в обороне, и когда перед тобой такие защитники топ-уровня, это непросто. Но я был рад, как он шёл к кольцу. Мы видим прогресс, он работает над этим. Полагаю, летняя подготовка станет для него самым важным этапом», — приводит слова Фернандеса Sports Illustrated.

В матче с «Атлантой» Дёмин набрал 13 очков, сделал один подбор и отдал четыре передачи.

