Дубай Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главный тренер «Бруклина» ответил, что должен сделать Дёмин, чтобы улучшить свою игру

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес поделился мнением о следующем этапе развития россиянина Егора Дёмина. Специалист отметил, что у баскетболиста есть правильный менталитет для того, чтобы не останавливаться на достигнутом и продолжать работу над слабыми сторонами.

«Нужно подталкивать его к тому, чтобы он выходил из зоны комфорта. Все мы знаем, как легко ему даются броски, как легко он отдаёт передачи и видит площадку, но теперь нужно работать над другими вещами, даже если это неудобно. Он готов к этому, он хочет пробовать. Полагаю, сейчас, в условиях реальных игровых нагрузок, это даётся непросто, но он отлично справляется с дополнительной работой. Летняя подготовка в этом плане будет иметь ещё большее значение», — приводит слова Фернандеса Sports Illustrated.

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

