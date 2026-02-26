Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Воронцевич назвал весомое преимущество Егора Дёмина

Андрей Воронцевич назвал весомое преимущество Егора Дёмина
Комментарии

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в подкасте «Здесь все свои» с товарищем по команде Сергеем Карасёвым и актёром театра и кино Александром Матвеевым обсудил сильные стороны российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

Воронцевич. И, кстати, про габариты — у него два метра. По-моему, даже выше. Первый номер, разыгрывающий. Вот тебе, пожалуйста. И это преимущество над маленькими. Маленький стоит — перед ним высокий. Он: «Что там? Что там?», — не видит. А большой над маленьким может передачу отдать правильную. Мы тоже иногда, допустим, я со своей стороны кричу там: «Ты не видишь передач». А он не видит, потому что не может, он маленький.

Матвеев. С опытом приходит? Или либо есть, либо нет?

Воронцевич. И желание, и нарабатывается.

Карасёв. Есть реальные люди, которые видят, но которые не хотят отдавать.

Воронцевич. А есть такие, которые не хотят и не видят!

Сейчас читают:
У Егора Дёмина кризис в НБА? «Бруклин» вновь терпит поражение — уже пятое подряд
У Егора Дёмина кризис в НБА? «Бруклин» вновь терпит поражение — уже пятое подряд

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android