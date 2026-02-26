Андрей Воронцевич назвал весомое преимущество Егора Дёмина

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в подкасте «Здесь все свои» с товарищем по команде Сергеем Карасёвым и актёром театра и кино Александром Матвеевым обсудил сильные стороны российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

Воронцевич. И, кстати, про габариты — у него два метра. По-моему, даже выше. Первый номер, разыгрывающий. Вот тебе, пожалуйста. И это преимущество над маленькими. Маленький стоит — перед ним высокий. Он: «Что там? Что там?», — не видит. А большой над маленьким может передачу отдать правильную. Мы тоже иногда, допустим, я со своей стороны кричу там: «Ты не видишь передач». А он не видит, потому что не может, он маленький.

Матвеев. С опытом приходит? Или либо есть, либо нет?

Воронцевич. И желание, и нарабатывается.

Карасёв. Есть реальные люди, которые видят, но которые не хотят отдавать.

Воронцевич. А есть такие, которые не хотят и не видят!

Егор Дёмин показал своего кота Юки: