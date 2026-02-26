Сергей Карасёв ответил, какой совет насчёт НБА даст Дёмину, если Егор ему позвонит

Игроки «Зенита» Андрей Воронцевич и Сергей Карасёв, а также актёр театра и кино и болельщик команды Александр Матвеев в подкасте «Здесь все свои» обсудили перспективы российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

Матвеев: Серёж, с тобой никак не связывался Егор?

Карасёв: Не, не списывались никак. Даже и лично друг друга не знаем. Кстати, к вопросу, заиграл бы он тут. Мне кажется, ещё очень многое зависит от того, в какую бы систему он попал и к какому тренеру. Очень многое. Потому что всё-таки из-за того, что он был в принципе высоко выбран на драфте, всё равно они должны, обязаны тебя двигать. Чтобы не упасть в грязь лицом: почему мы тебя выбрали и ты не играешь. И так как очень много игр, если ты даже одну плохо сыграл, у тебя уже на следующий день или через день следующая. У тебя нет времени даже как-то там попереживать, почему ты так плохо сыграл. Это не то, что у нас здесь, в Европе. Очень сильно отличается.

Матвеев: Но если бы он тебе позвонил и спросил совет, что бы ты ему посоветовал?

Воронцевич: Приезжай к отцу в МБА. Зачем тебе НБА — приезжай в МБА. Батя ждёт.

Карасёв: Да нет, сказал бы: «Самое главное — бери на себя, не бойся ничего». И так как тем более «Бруклин» сейчас не выходит в плей-офф никуда, то я бы сказал ему: «Играй на статистику и всё. Особенно в этой ситуации, в которой ты сейчас, делай, бери вообще по максимуму, всё, что можешь. Все броски, которые можешь брать — бери. Даже не думай, иногда даже что-то лишнее».

Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз: