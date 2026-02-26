Скидки
Баскетбол

Сергей Карасёв ответил, какой совет насчёт НБА даст Дёмину, если Егор ему позвонит

Сергей Карасёв ответил, какой совет насчёт НБА даст Дёмину, если Егор ему позвонит
Комментарии

Игроки «Зенита» Андрей Воронцевич и Сергей Карасёв, а также актёр театра и кино и болельщик команды Александр Матвеев в подкасте «Здесь все свои» обсудили перспективы российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

Матвеев: Серёж, с тобой никак не связывался Егор?

Карасёв: Не, не списывались никак. Даже и лично друг друга не знаем. Кстати, к вопросу, заиграл бы он тут. Мне кажется, ещё очень многое зависит от того, в какую бы систему он попал и к какому тренеру. Очень многое. Потому что всё-таки из-за того, что он был в принципе высоко выбран на драфте, всё равно они должны, обязаны тебя двигать. Чтобы не упасть в грязь лицом: почему мы тебя выбрали и ты не играешь. И так как очень много игр, если ты даже одну плохо сыграл, у тебя уже на следующий день или через день следующая. У тебя нет времени даже как-то там попереживать, почему ты так плохо сыграл. Это не то, что у нас здесь, в Европе. Очень сильно отличается.

Матвеев: Но если бы он тебе позвонил и спросил совет, что бы ты ему посоветовал?

Воронцевич: Приезжай к отцу в МБА. Зачем тебе НБА — приезжай в МБА. Батя ждёт.

Карасёв: Да нет, сказал бы: «Самое главное — бери на себя, не бойся ничего». И так как тем более «Бруклин» сейчас не выходит в плей-офф никуда, то я бы сказал ему: «Играй на статистику и всё. Особенно в этой ситуации, в которой ты сейчас, делай, бери вообще по максимуму, всё, что можешь. Все броски, которые можешь брать — бери. Даже не думай, иногда даже что-то лишнее».

