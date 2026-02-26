Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мемфис Гриззлиз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 25 февраля 2026, счет 113:109, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» без Карри и Батлера уверенно обыграл «Мемфис»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 133:112.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 133
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Джером - 22, Смолл - 16, Хендрикс - 14, Уэллс - 8, Пиппен Мл. - 8, Рупер - 8, Спенсер - 5, Клейтон-мл - 4, Проспер - 3
Голден Стэйт Уорриорз: Ричард - 21, Пэйтон II - 19, Подзиемски - 19, Сантос - 17, Муди - 14, Пост - 12, Спенсер - 12, Хорфорд - 10, Леонс - 9

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Мемфиса» Грегори Джексон, на счету которого 24 очка, восемь подборов и два ассиста. У победителей больше всех очков (по 19) набрали разыгрывающий Брэндин Подзиемски и защитник Гэри Пэйтон II.

Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за травм.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Таких победных бросков в НБА не было 10 лет! Грин часто мазал, но в нужную секунду попал
Видео
Таких победных бросков в НБА не было 10 лет! Грин часто мазал, но в нужную секунду попал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android