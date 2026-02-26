«Голден Стэйт» без Карри и Батлера уверенно обыграл «Мемфис»

В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 133:112.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Мемфиса» Грегори Джексон, на счету которого 24 очка, восемь подборов и два ассиста. У победителей больше всех очков (по 19) набрали разыгрывающий Брэндин Подзиемски и защитник Гэри Пэйтон II.

Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за травм.