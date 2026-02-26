«Оклахома» уступила «Детройту» в матче лидеров НБА. Джейлин Уильямс оформил дабл-дабл

В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете арены «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубом «Детройт Пистонс» и действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:116.

Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал американский центровой Джейлин Уильямс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Также в его активе четыре передачи. У «Детройта» наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Кейд Каннингем, на счету которого также дабл-дабл: 29 очков, 13 ассистов и пять подборов. Центровой хозяев Джейлен Дюрен также оформил дабл-дабл: 29 очков, 15 подборов и две передачи.

Лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер участия в матче не принимал.