Детройт Пистонс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 21 февраля 2026, счет 124:116, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» уступила «Детройту» в матче лидеров НБА. Джейлин Уильямс оформил дабл-дабл
В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете арены «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубом «Детройт Пистонс» и действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:116.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 86
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Маккейн - 21, Холмгрен - 15, Джо - 11, Дорт - 10, Хартенштайн - 10, Топич - 9, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Карузо, Бейхайм, Барнхайзер
Бруклин Нетс: Портер - 22, Траоре - 17, Шарп - 12, Вульф - 8, Клауни - 8, Уилсон - 5, Пауэлл - 4, Агбаджи - 4, Дёмин - 3, Мэнн - 3, Уильямс, Клэкстон

Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал американский центровой Джейлин Уильямс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Также в его активе четыре передачи. У «Детройта» наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Кейд Каннингем, на счету которого также дабл-дабл: 29 очков, 13 ассистов и пять подборов. Центровой хозяев Джейлен Дюрен также оформил дабл-дабл: 29 очков, 15 подборов и две передачи.

Лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер участия в матче не принимал.

