Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Торонто Рэпторс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 26 февраля 2026, счет 107:110, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» оформил 10-ю победу подряд, обыграв «Торонто», у Вембаньямы 12 очков
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 110:107.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
107 : 110
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 20, Куикли - 20, Барнс - 15, Пёлтль - 15, Барретт - 12, Шид - 12, Уолтер - 5, Мюррей-Бойлс - 4, Мамукелашвили - 2, Баттл - 2, Дик, Темпл, Джексон-Дэвис
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 21, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 13, Вембаньяма - 12, Шампани - 10, Барнс - 8, Корнет - 6, Брайант - 3, Джонсон - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Уотерс III

Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма набрал 12 очков при восьми подборах и трёх результативных передачах. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Спёрс» Девин Васселл — 21 очко, пять подборов и две передачи. В составе «Торонто» дабл-дабл оформил лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, на счету которого 20 очков и 11 подборов, а также четыре ассиста.

«Сан-Антонио» выиграл 10-ю встречу подряд и в таблице Западной конференции уступает только «Оклахома-сити Тандер».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
MVP без признания. Почему Шей Гилджес-Александер не лицо НБА?
MVP без признания. Почему Шей Гилджес-Александер не лицо НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android