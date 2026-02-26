«Сан-Антонио» оформил 10-ю победу подряд, обыграв «Торонто», у Вембаньямы 12 очков

В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 110:107.

Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма набрал 12 очков при восьми подборах и трёх результативных передачах. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Спёрс» Девин Васселл — 21 очко, пять подборов и две передачи. В составе «Торонто» дабл-дабл оформил лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, на счету которого 20 очков и 11 подборов, а также четыре ассиста.

«Сан-Антонио» выиграл 10-ю встречу подряд и в таблице Западной конференции уступает только «Оклахома-сити Тандер».