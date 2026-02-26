Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Бостон Селтикс, результат матча 26 февраля 2026, счет 103:84, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» оборвать победную серию «Бостона»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 103:84.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 84
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Хардуэй-младший - 14, Строутер - 12, Валанчюнас - 11, Джонсон - 11, Браун - 6, Джонс - 6, Холмс - 5, Браун - 4, Симпсон - 2, Мюррэй - 2, Ннаджи
Бостон Селтикс: Браун - 23, Уайт - 20, Кета - 10, Шейерман - 9, Гонсалес - 5, Хозер - 5, Уолш - 4, Притчард - 3, Харпер Мл. - 3, Вучевич - 2, Тонже, Бэнтон, Гарза

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — на его счету 30 очков, 12 подборов и шесть ассистов. У «Бостона» больше всех набрал лёгкий форвард Джейлен Браун — 23 очка, девять подборов и три результативные передачи.

«Наггетс» выиграли второй матч из последних трёх, «Селтикс» прервали четырёхматчевую победную серию.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android