Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» оборвать победную серию «Бостона»
В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 103:84.
НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 84
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Хардуэй-младший - 14, Строутер - 12, Валанчюнас - 11, Джонсон - 11, Браун - 6, Джонс - 6, Холмс - 5, Браун - 4, Симпсон - 2, Мюррэй - 2, Ннаджи
Бостон Селтикс: Браун - 23, Уайт - 20, Кета - 10, Шейерман - 9, Гонсалес - 5, Хозер - 5, Уолш - 4, Притчард - 3, Харпер Мл. - 3, Вучевич - 2, Тонже, Бэнтон, Гарза
Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — на его счету 30 очков, 12 подборов и шесть ассистов. У «Бостона» больше всех набрал лёгкий форвард Джейлен Браун — 23 очка, девять подборов и три результативные передачи.
«Наггетс» выиграли второй матч из последних трёх, «Селтикс» прервали четырёхматчевую победную серию.
