Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» оборвать победную серию «Бостона»

В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 103:84.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — на его счету 30 очков, 12 подборов и шесть ассистов. У «Бостона» больше всех набрал лёгкий форвард Джейлен Браун — 23 очка, девять подборов и три результативные передачи.

«Наггетс» выиграли второй матч из последних трёх, «Селтикс» прервали четырёхматчевую победную серию.