В ночь с 25 на 26 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли шесть матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 26 февраля:

«Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 124:116;

«Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 107:110;

«Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:133;

«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 118:116;

«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 128:97;

«Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс» — 103:84.

