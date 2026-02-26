Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 26 февраля, календарь, таблица

Результаты игрового дня НБА 26 февраля
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли шесть матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 26 февраля:

«Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 124:116;
«Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 107:110;
«Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:133;
«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 118:116;
«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 128:97;
«Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс» — 103:84.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
MVP без признания. Почему Шей Гилджес-Александер не лицо НБА?
MVP без признания. Почему Шей Гилджес-Александер не лицо НБА?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android