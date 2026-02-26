В четверг, 26 февраля, в регулярном чемпионате Евролига сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В рамках 29-го тура поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 26 февраля (время московское):

20:00. «Дубай» — АСВЕЛ;

21:30. «Монако» — «Маккаби» Тель-Авив;

22:05. «Хапоэль» Тель-Авив — «Олимпия»;

22:30. «Баскония» — «Валенсия»;

22:45. «Панатинаикос» — «Париж»;

22:45. «Реал» Мадрид — «Бавария».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Фенербахче», на счету которого 21 победа при семи поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос» (18 побед и 10 поражений). Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (18 побед при 10 поражениях).

