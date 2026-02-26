Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 26 февраля

Евролига: расписание матчей на 26 февраля
Комментарии

В четверг, 26 февраля, в регулярном чемпионате Евролига сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В рамках 29-го тура поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 26 февраля (время московское):

20:00. «Дубай» — АСВЕЛ;
21:30. «Монако» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:05. «Хапоэль» Тель-Авив — «Олимпия»;
22:30. «Баскония» — «Валенсия»;
22:45. «Панатинаикос» — «Париж»;
22:45. «Реал» Мадрид — «Бавария».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Фенербахче», на счету которого 21 победа при семи поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос» (18 побед и 10 поражений). Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (18 побед при 10 поражениях).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Евролига: результаты матчей 25 февраля

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android