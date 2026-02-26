Ерёмин оценил, насколько успешны были бы российские клубы в Евролиге в случае возращения

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился мнением о потенциальном возвращении в Евролигу российских команд. Как считает специалист, в случае возвращения немедленно рассчитывать на высокие результаты не стоит.

— Наши топовые команды могли бы сейчас успешно выступать в Евролиге?

— Руководство Единой лиги старается сделать всё, чтобы держать чемпионат на хорошем уровне, но, к сожалению, финансовые проблемы сейчас касаются многих клубов. Поэтому соревновательный уровень где то теряется: резко выделяются четыре команды на фоне остальных, ну, наверное, ещё «Парму» можно назвать крепким коллективом. Пять хороших команд — это всё таки маловато.

Думаю, если сейчас вернуть нас в Евролигу, мы бы не смогли выступить нормально. Потому что, к сожалению, самые лучшие игроки к нам сейчас не едут. Они всё равно сегодня все собраны в Евролиге. Там сейчас настолько конкурентная борьба, которую ведут 10–12 команд, просто нет слабых мест!

Но если бы открыли границы и можно было бы выступать, думаю, постепенно были бы внесены коррективы и наши топовые команды бились бы за восьмёрку. Мы бы быстро вернули эти позиции. Но поначалу нам придётся тяжело, — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Напомним, российские команды не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года. Также в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) участия не принимает сборная России.

