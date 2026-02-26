Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда НБА Крис Бош потерял сознание и очнулся в луже крови

Легенда НБА Крис Бош потерял сознание и очнулся в луже крови
Комментарии

Легенда НБА Крис Бош поделился подробностями серьёзного медицинского инцидента, в результате которого он потерял сознание. Перед свиданием с женой экс-игрок почувствовал онемение в левой ноге, после чего лишился сознания, а когда очнулся, был в луже собственной крови. В результате экстренные службы вызвала супругу.

«После возвращения из небытия никакой внезапной ясности не наступило. Никаких кадров из прошлого перед глазами не промелькнуло. Только благодарность за то, что я всё ещё жив, и новое, отрезвляющее осознание того, как всё обстоит на самом деле. Изменился лишь взгляд на жизнь — он стал проще и честнее», — сказал Бош на видео на своей странице в социальных сетях.

Бош, чья карьера в НБА завершилась преждевременно из-за проблем с тромбами в 2017 году, не раскрыл точный диагноз. В составе «Майами Хит» форвард дважды становился чемпионом лиги, а за 13 сезонов в североамериканской лиге 11 раз принимал участие в Матчах звёзд.

Материалы по теме
«Чёрт возьми, нет!» Кармело Энтони рассказал, как не стал объединяться с Леброном в «Хит»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android