Стали известны соперник сборной России по контрольному матчу и дата встречи

Национальная команда России проведёт контрольный матч с клубом МБА-МАИ. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). Игра состоится в рамках тренировочного сбора 27 февраля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Сбор стартовал 24 февраля в УТЦ «Новогорск». Основные тренировочные мероприятия будут проходить в спорткомплексе «Парамоново» до 2 марта.

Отметим, что матч между сборной России и МБА-МАИ состоится в закрытом формате. Трансляция будет доступна на сайте РФБ.

Ранее сообщалось, какие игроки были вызваны на сбор. В общей сложности приглашение получили 20 баскетболистов.

