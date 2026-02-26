Воронцевич раскрыл, что говорит легионерам из США, которые не хотят делиться мячом

Баскетболисты «Зенита» Сергей Карасёв и Андрей Воронцевич, а также актёр театра и кино Александр Матвеев в подкасте «Здесь все свои» обсудили разницу между игрой на личную статистику и вкладом в командный результат, а также поделились мнением о роли лидеров и дисциплины в коллективе.

Воронцевич. Объясни, пожалуйста, почему в командном баскетболе важно играть не только на статистику. А вот в таком клубе, как «Бруклин»… Ты сейчас говоришь про совет Егору. Почему так, а не иначе?

Матвеев. Тоже понять хочется.

Карасёв. Просто пример, если взять НБА. Команда, допустим, не вышла в плей-офф. Заняла 13-е или 14-е место в конференции, но у тебя хорошая статистика, у тебя есть шансы… Просто там в Америке у них немножко по-другому, а вот если взять Евролигу…. У тебя команда там на последнем месте условно идёт, но если у тебя хорошая статистика, то на тебя смотрят и у тебя есть шанс попасть в команду выше уровнем и получить хороший контракт и хорошие деньги. Если же ты в команде претенденте на чемпионство и у тебя статистика 8–10 очков в среднем, но твоя команда побеждает. И у тебя не 25 очков в среднем, а 8–10, но ты в команде-чемпион… Ты себе этим продлишь игровой контракт, зарплату в два–три раза лучше, нежели, чем тот игрок, который будет забивать 25–30 очков в среднем, но будет в команде, которая никуда не вышла.

Воронцевич. Смотри, разница! Чтобы тоже все понимали, ребята. Просто многие смотрят баскетбол и сравнивают статистику. Все берут и сравнивают цифры и говорят: «Слушай, вот он находится на последнем месте в команде в турнирной таблице и у него суперстатистика». Что ты сравниваешь? Ты топовую команду возьми. То, о чём сказал Серёжа. Когда мы каждый набираем по 8–10 очков, а нас 12 человек в команде. Считать умеем. 120, если наберёт команда, — это супер. Или один будет набирать 35, а команда будет проигрывать. Разница чувствуется?

Матвеев. Сразу у тебя Андрей и Серёжа было такое ощущение, что «Команда — это команда», «Мы работаем на команду». Или…

Воронцевич. Да, я думаю мы в одинаковых условиях росли…

Матвеев. Или вы проявляли себя…

Воронцевич. Не, мы в одинаковых условиях росли, что команда всегда была на первом месте. И ты должен понимать, что, если твой товарищ находится в лучшей позиции — ты обязан ему отдать передачу. Если ты там думаешь, что ты кого-то лучше… Нет, ты обязан ему отдать. Поэтому мы делимся мячом. Мы говорим это всем, кто приезжает из той же Америки. А они не хотят делиться.

Матвеев. Вот я хотел задать вопрос. Приезжает какой-нибудь игрок. У него очень крутая стата, он очень классно набирает. Тренер понимает, что на него нужно ставить игру…

Воронцевич. А он не понимает, что такое играть в командный баскетбол. Он не знает, что это такое.

Карасёв. И из-за этого команда разваливается.

Воронцевич. А если ему не давать играть. Тренер смотрит. Руководство может спросить: «Слушайте, мы ему такие деньги платим». Ну это логичный вопрос: «Почему он не играет?». А он на команду играть не хочет. Тогда либо его надо отправлять, либо брать условно «за уши» тренеру и тащить. А если тащить тех, кто в командный баскетбол не любит играть, то это во вред остальным игрокам. Мы смотрим друг на друга и думаем: «Мы что, враги что-ли».

Матвеев. А вы как экс-капитаны, скажем так, у вас были моменты, когда вы подходили к такому игроку и говорили: «Иди сюда».

Воронцевич. Конечно. А у тебя как у игрока, даже у капитана или ко-капитана, у тебя нет инструментов таких как у тренера?

Матвеев. Что такое ко-капитан?

Воронцевич. Второй капитан.

Карасёв. Помощник кэпа.

Матвеев. А, всё понял.

Воронцевич. И ты понимаешь, что у тебя нет инструментов. Да, мы можем разговаривать, как вот сейчас мы вместе сидим, что-то обсуждаем, говорим. Мы подходим и говорим: «Слушай, ну ты посмотри. Вот на видео же видно». Вот мы разбираем, видеопросмотр: «Один стою открытый. Ты видел меня?». Он: «А не, не видел». «Так отдай в следующий раз». А у него нет наработанного рефлекса. А если тренер говорит: «Если ты в следующий раз не отдашь, то ты будешь сидеть на скамейке»…

Карасёв. Он сразу видит. Сразу видит.

Воронцевич. «На скамейке подумай над своим поведением».

Карасёв. Так вообще с любой ситуацией. Когда в защите играешь — надо чтобы играли все пять человек. А то четыре может впахивать в этой защите, а один будет стоять ничего не делать и ничего не получится.

Матвеев. Защита или атака?

Воронцевич. Основа — защита.

Карасёв. Защита. Это простая история. Все тренера говорят это.

