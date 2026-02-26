Скидки
Баскетбол

Воронцевич раскрыл, что говорит легионерам из США, которые не хотят делиться мячом

Воронцевич раскрыл, что говорит легионерам из США, которые не хотят делиться мячом
Комментарии

Баскетболисты «Зенита» Сергей Карасёв и Андрей Воронцевич, а также актёр театра и кино Александр Матвеев в подкасте «Здесь все свои» обсудили разницу между игрой на личную статистику и вкладом в командный результат, а также поделились мнением о роли лидеров и дисциплины в коллективе.

Воронцевич. Объясни, пожалуйста, почему в командном баскетболе важно играть не только на статистику. А вот в таком клубе, как «Бруклин»… Ты сейчас говоришь про совет Егору. Почему так, а не иначе?

Матвеев. Тоже понять хочется.

Карасёв. Просто пример, если взять НБА. Команда, допустим, не вышла в плей-офф. Заняла 13-е или 14-е место в конференции, но у тебя хорошая статистика, у тебя есть шансы… Просто там в Америке у них немножко по-другому, а вот если взять Евролигу…. У тебя команда там на последнем месте условно идёт, но если у тебя хорошая статистика, то на тебя смотрят и у тебя есть шанс попасть в команду выше уровнем и получить хороший контракт и хорошие деньги. Если же ты в команде претенденте на чемпионство и у тебя статистика 8–10 очков в среднем, но твоя команда побеждает. И у тебя не 25 очков в среднем, а 8–10, но ты в команде-чемпион… Ты себе этим продлишь игровой контракт, зарплату в два–три раза лучше, нежели, чем тот игрок, который будет забивать 25–30 очков в среднем, но будет в команде, которая никуда не вышла.

Воронцевич. Смотри, разница! Чтобы тоже все понимали, ребята. Просто многие смотрят баскетбол и сравнивают статистику. Все берут и сравнивают цифры и говорят: «Слушай, вот он находится на последнем месте в команде в турнирной таблице и у него суперстатистика». Что ты сравниваешь? Ты топовую команду возьми. То, о чём сказал Серёжа. Когда мы каждый набираем по 8–10 очков, а нас 12 человек в команде. Считать умеем. 120, если наберёт команда, — это супер. Или один будет набирать 35, а команда будет проигрывать. Разница чувствуется?

Матвеев. Сразу у тебя Андрей и Серёжа было такое ощущение, что «Команда — это команда», «Мы работаем на команду». Или…

Воронцевич. Да, я думаю мы в одинаковых условиях росли…

Матвеев. Или вы проявляли себя…

Воронцевич. Не, мы в одинаковых условиях росли, что команда всегда была на первом месте. И ты должен понимать, что, если твой товарищ находится в лучшей позиции — ты обязан ему отдать передачу. Если ты там думаешь, что ты кого-то лучше… Нет, ты обязан ему отдать. Поэтому мы делимся мячом. Мы говорим это всем, кто приезжает из той же Америки. А они не хотят делиться.

Матвеев. Вот я хотел задать вопрос. Приезжает какой-нибудь игрок. У него очень крутая стата, он очень классно набирает. Тренер понимает, что на него нужно ставить игру…

Воронцевич. А он не понимает, что такое играть в командный баскетбол. Он не знает, что это такое.

Карасёв. И из-за этого команда разваливается.

Воронцевич. А если ему не давать играть. Тренер смотрит. Руководство может спросить: «Слушайте, мы ему такие деньги платим». Ну это логичный вопрос: «Почему он не играет?». А он на команду играть не хочет. Тогда либо его надо отправлять, либо брать условно «за уши» тренеру и тащить. А если тащить тех, кто в командный баскетбол не любит играть, то это во вред остальным игрокам. Мы смотрим друг на друга и думаем: «Мы что, враги что-ли».

Матвеев. А вы как экс-капитаны, скажем так, у вас были моменты, когда вы подходили к такому игроку и говорили: «Иди сюда».

Воронцевич. Конечно. А у тебя как у игрока, даже у капитана или ко-капитана, у тебя нет инструментов таких как у тренера?

Матвеев. Что такое ко-капитан?

Воронцевич. Второй капитан.

Карасёв. Помощник кэпа.

Матвеев. А, всё понял.

Воронцевич. И ты понимаешь, что у тебя нет инструментов. Да, мы можем разговаривать, как вот сейчас мы вместе сидим, что-то обсуждаем, говорим. Мы подходим и говорим: «Слушай, ну ты посмотри. Вот на видео же видно». Вот мы разбираем, видеопросмотр: «Один стою открытый. Ты видел меня?». Он: «А не, не видел». «Так отдай в следующий раз». А у него нет наработанного рефлекса. А если тренер говорит: «Если ты в следующий раз не отдашь, то ты будешь сидеть на скамейке»…

Карасёв. Он сразу видит. Сразу видит.

Воронцевич. «На скамейке подумай над своим поведением».

Карасёв. Так вообще с любой ситуацией. Когда в защите играешь — надо чтобы играли все пять человек. А то четыре может впахивать в этой защите, а один будет стоять ничего не делать и ничего не получится.

Матвеев. Защита или атака?

Воронцевич. Основа — защита.

Карасёв. Защита. Это простая история. Все тренера говорят это.

Комментарии
Новости. Баскетбол
