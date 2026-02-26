Скидки
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Сергей Моня высказался о предстоящем матче сборной России с командой Единой лиги

Сергей Моня высказался о предстоящем матче сборной России с командой Единой лиги
Комментарии

Руководитель Департамента национальных сборных РФБ Сергей Моня дал комментарий по поводу предстоящего матча сборной России с клубом МБА-МАИ. Игра пройдёт в рамках тренировочного сбора 27 февраля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Я очень рад, что сборной предстоит этот матч, ведь последний раз команда играла в августе прошлого года в Египте, а ноябрьский сбор прошёл без игр. Думаю, ребята и сами соскучились по матчам. В этот раз Зоран Лукич вновь собрал молодой состав, полный перспективных игроков, так что предполагаю, что парни хорошо себя проявят и покажут отличную игру. Тем более у команды будет хороший, сильный соперник — благодарю клуб МБА-МАИ за то, что принял приглашение принять участие в контрольном матче. Практика для сборной очень важна, и мы ожидаем, что ребята покажут себя как надо в реальной борьбе, а тренер использует всех игроков, которых вызвал на этот сбор», – приводит слова Мони пресс-служба РФБ.

Комментарии
