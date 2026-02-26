Скидки
Баскетбол

МБА-МАИ обсудила перспективы сотрудничества с клубом Евролиги. Названы детали

Спортивный директор МБА-МАИ Дмитрий Первухин и тренер команды Евгений Сорокин провели встречу с представителями баскетбольного клуба «Дубай». Со стороны клуба Евролиги в «Баскет Холл Москва» прибыли руководитель международной программы академии БК «Дубай» Хуанма Фернандес и генеральный менеджер Dubai Basketball Academy Петрос Красопулос.

На встрече стороны обменялись первыми контактами и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между клубами. В центре внимания были вопросы развития детского и профессионального баскетбола, обмен тренерским опытом, а также организация международных стажировок для сотрудников и представителей обеих организаций.

