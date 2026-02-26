«Очень мне нравится». Воронцевич ответил, чем выделяется главный тренер «Зенита» Радоньич

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением о новом главном тренере команды Деяне Радоньиче. Черногорский специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга 28 января 2026 года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».
«Очень мне нравится. У него нет авторитетов. Ему не важно: звезда ты – не звезда, знают тебя – не знают. Защищаешься – играешь. Не защищаешься – не играешь. Всё просто. А защита – это помощь команде», – сказал Воронцевич в подкасте «Здесь все свои».
Ранее Воронцевич раскрыл, что говорит легионерам из США, которые не хотят делиться мячом.
Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру: