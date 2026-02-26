«Очень мне нравится». Воронцевич ответил, чем выделяется главный тренер «Зенита» Радоньич

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением о новом главном тренере команды Деяне Радоньиче. Черногорский специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга 28 января 2026 года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

«Очень мне нравится. У него нет авторитетов. Ему не важно: звезда ты – не звезда, знают тебя – не знают. Защищаешься – играешь. Не защищаешься – не играешь. Всё просто. А защита – это помощь команде», – сказал Воронцевич в подкасте «Здесь все свои».

Ранее Воронцевич раскрыл, что говорит легионерам из США, которые не хотят делиться мячом.

Материалы по теме Воронцевич раскрыл, что говорит легионерам из США, которые не хотят делиться мячом

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру: