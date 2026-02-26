Скидки
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Очень мне нравится». Воронцевич ответил, чем выделяется главный тренер «Зенита» Радоньич

«Очень мне нравится». Воронцевич ответил, чем выделяется главный тренер «Зенита» Радоньич
Комментарии

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением о новом главном тренере команды Деяне Радоньиче. Черногорский специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга 28 января 2026 года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

«Очень мне нравится. У него нет авторитетов. Ему не важно: звезда ты – не звезда, знают тебя – не знают. Защищаешься – играешь. Не защищаешься – не играешь. Всё просто. А защита – это помощь команде», – сказал Воронцевич в подкасте «Здесь все свои».

Ранее Воронцевич раскрыл, что говорит легионерам из США, которые не хотят делиться мячом.

