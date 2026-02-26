Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Воронцевич дал совет молодым баскетболистам

Воронцевич дал совет молодым баскетболистам
Комментарии

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич обратился к молодым баскетболистам, дав им полезный совет.

«Ребята, держите удар. Почему? Потому что вы же это любите. Если вы это любите, то выдержите удар. Любой удар. И мне нравятся слова, что Господь нам не даёт непосильных задач. Поэтому всё, что нам по силам, если мы это искренне любим, этого обязательно добьёмся. И максимально старайтесь понять, всё, что сложно, это всё на пользу.

А всё, что легко, это тоже надо однозначно. И повеселиться, и похохотать, и где-то отдохнуть, и где-то потусоваться. Но иногда тоже надо побыть не с теми, чтобы понять, кто те. Любите. Вот любите и… Себя — самое главное. Не стесняйтесь, вы такой или такая одна единственная на свете, второго такого нет», — сказал Воронцевич в подкасте «Здесь все свои».

Материалы по теме
Сильный отрезок перед паузой и яркие матчи. Как выглядит таблица топов Единой лиги
Сильный отрезок перед паузой и яркие матчи. Как выглядит таблица топов Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android