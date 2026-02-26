Воронцевич дал совет молодым баскетболистам

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич обратился к молодым баскетболистам, дав им полезный совет.

«Ребята, держите удар. Почему? Потому что вы же это любите. Если вы это любите, то выдержите удар. Любой удар. И мне нравятся слова, что Господь нам не даёт непосильных задач. Поэтому всё, что нам по силам, если мы это искренне любим, этого обязательно добьёмся. И максимально старайтесь понять, всё, что сложно, это всё на пользу.

А всё, что легко, это тоже надо однозначно. И повеселиться, и похохотать, и где-то отдохнуть, и где-то потусоваться. Но иногда тоже надо побыть не с теми, чтобы понять, кто те. Любите. Вот любите и… Себя — самое главное. Не стесняйтесь, вы такой или такая одна единственная на свете, второго такого нет», — сказал Воронцевич в подкасте «Здесь все свои».