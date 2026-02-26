Воронцевич заявил, что находится сейчас в лучшей форме, чем когда-либо

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич заявил, что находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру. 38-летний ветеран объяснил, за счёт чего ему удаётся прогрессировать даже в возрасте, когда большинство игроков завершают выступления.

Воронцевич. Мне кажется, я в лучшей форме вообще, в которой был когда-либо. Однозначно.

Александр Матвеев. Серьёзно?

Воронцевич. Да. А потому что это всё вместе сочетается. И понимание, и ощущение твоё. Когда ты, допустим, 18-летний, кажется, что ты вечный, всемогущий, бежишь, прыгаешь без усталости. И хотя и тогда были травмы какие-то, слава богу, небольшие, но тем не менее по глупости, потому что ты в нужный момент не остановился, в нужный момент не прочувствовал, как нужно сделать паузу или наоборот ускориться. И себя вообще не бережёшь, потому что думаешь: «Когда-то… Там… Будет у меня ещё время». Нет, нет, нет, ребята. Время есть только сегодня. Завтра никто не обещал. Надо здесь и сейчас стараться это всё прочувствовать. И поэтому, я говорю, сейчас голова и тело, по мне, работают…

Сергей Карасев. В одной цепи уже.

Воронцевич. Да, в одной поре. И уже точно знаешь, где тебе надо добавить, где наоборот ускориться, — сказал спортсмен в подкасте «Здесь все свои» совместно с баскетболистом «Зенита» Сергеем Карасёвым и актёром театра и кино Александром Матвеевым.