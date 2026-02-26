«Мы не нравимся друг другу». Стивен Эй Смит снова раскритиковал Леброна Джеймса

Известный американский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит вновь высказался о напряжённых отношениях с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Мы не нравимся друг другу. Мир должен это знать. Надеюсь, он смотрит. Думаю, он перешёл черту в инциденте с участием своего сына. Я не делал того, в чём он меня обвинил. Считаю, что это было несправедливо и подло», — заявил Смит в интервью In Depth with Graham Bensinger.

При этом Смит высоко оценил карьеру четырёхкратного чемпиона НБА.

«Он один из величайших за всю историю. Такие люди, как я, выиграли от этого, потому что он даёт нам тему для разговоров. Он обеспечил определённый уровень развлечения, который сделал жизнь многих людей лучше.

Мне 58 лет. Я не собираюсь ходить с горечью и обидой. Когда я вижу, что его карьера идёт на спад, важно, чтобы все знали: я понимаю, насколько он велик», — добавил журналист.

Смит также признался, что его дочери обожают Леброна, и назвал игру Джеймса феноменальной, но дал понять, что примирение маловероятно, пока он считает себя несправедливо обиженным.

Конфликт между Смитом и Джеймсом длится почти год. В марте 2025 года после матча «Лейкерс» с «Нью-Йорк Никс» Леброн подошёл к журналисту и устроил словесную перепалку. Поводом стала критика Смита в адрес Бронни Джеймса, который проводил дебютный сезон в НБА. Сам Леброн тогда объяснил свои действия не как баскетболиста, а как отца, защищающего сына.