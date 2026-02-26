Скидки
«Я был в шоке». Французский легионер ЦСКА — о походе в баню

Центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль поделился впечатлениями от похода в русскую баню.

«Я был в бане, мне понравилось. Всё шло хорошо до того момента, пока не пришёл человек с вениками и не начал ими размахивать. И тут я понял, что с меня хватит. Было очень жарко.

Там и так горячо, но когда открылась печка и решили пустить воздух оттуда, я был в шоке. А все русские парни сидели как ни в чём не бывало», — сказал Жан-Шарль в эфире программы «Вид сверху».

Жан-Шарль выступает за ЦСКА с сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Единой лиги французский легионер к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 11,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 1,5 передачи. ЦСКА сейчас занимает первое место в турнирной таблице с 26 победами и двумя поражениями.

