Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Ватутин спрогнозировал финансовые трудности у российских клубов

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что российские клубы могут столкнуться с финансовыми проблемами к предстоящему лету.

«Экономическая ситуация в целом – я говорю не только про баскетбол – в спорте очень тесно связана с теми экономическими процессами, которые происходят в стране. Мы понимаем, что всё как минимум дорожает и так далее. Год в экономическом плане для страны не обещает быть легким.

Надо понимать, что спорт в целом как индустрия не может жить отдельно от того, что происходит в России. Поэтому я с сожалением, но также с пониманием предполагаю, что к текущему лету многие профессиональные клубы столкнутся с определёнными сложностями, связанными с формированием своих бюджетов», — сказал Ватутин в эфире шоу «Забойный овертайм».

