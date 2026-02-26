Скидки
Адам Сильвер отправит независимых врачей к форварду «Юты Джаз» Лаури Маркканену

Комментарии

Комиссионер НБА Адам Сильвер направит независимых докторов для проверки травмы форварда «Юты Джаз» финна Лаури Маркканена. Об этом сообщает инсайдер Тони Джонс в соцсети X.

Маркканен пропустил последние матчи «Юты» из-за повреждения, и клуб готовится провести МРТ, чтобы оценить степень серьёзности травмы. Однако лига намерена прислать своих специалистов для независимой оценки.

Это решение вызвало критику со стороны обозревателей, особенно на фоне недавнего инцидента с «Индианой Пэйсерс». Тогда, по информации журналистки Кейтлин Купер, независимые врачи, направленные лигой, оказывали давление на клуб, предлагая «медикаментозно подготовить» травмированного Аарона Несмита к выходу на площадку в матче, за пропуск которого «Пэйсерс» позднее были оштрафованы.

Ситуация обострилась на фоне турнирного положения «Юты». Клуб борется за высокий выбор на драфте, и каждый проигранный матч приближает команду к этой цели. В то же время лига последовательно борется с так называемым «танкингом» — намеренными поражениями ради улучшения драфт-позиций.

Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
