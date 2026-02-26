Скидки
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Ватутин оценил возможность подписания шестого легионера в ЦСКА

Ватутин оценил возможность подписания шестого легионера в ЦСКА
Комментарии

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о планах клуба по селекционной работе. По его словам, в московской команде рассматривают вариант подписания ещё одного иностранного баскетболиста.

«Мы изначально, перед сезоном, не планировали подписывать до января-февраля шестого легионера. Возможность подписать мы рассматриваем, но подписания ради подписания не будет. Сейчас мы анализируем рынок и примерно понимаем, что хотим видеть, но решения выйти на рынок и искать определённый типаж игрока нет», — сказал Ватутин в новом эпизоде «Забойного овертайма».

Достижения сборных России по баскетболу:

