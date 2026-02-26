Скидки
Баскетбол

«Юта» подписала 10-дневный контракт с Мо Бамбой

«Юта» подписала 10-дневный контракт с Мо Бамбой
Комментарии

«Юта» подписала 10-дневный контракт с центровым Мо Бамбой. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Примечательно, что 2 февраля 2025 года «Юта» отчислила Бамбу сразу после того, как выменяла его из «Лос-Анджелес Клипперс».

За восемь сезонов в НБА Бамба провёл 364 матча за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфию Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая в среднем 6,8 очка и делая 5,4 подбора за игру.

Напомним, Мо Бамба был выбран под шестым номером на драфте НБА 2018 года. Бамба был отчислен «Торонто» в январе, сыграв за канадский клуб всего два матча.

