Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я никакой не Клинт Капела!» Деандре Эйтон раскритиковал свою роль в «Лейкерс»

«Я никакой не Клинт Капела!» Деандре Эйтон раскритиковал свою роль в «Лейкерс»
Комментарии

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон поделился мнением о своей роли в команде после поражения от «Орландо Мэджик» (116:118). 27-летний баскетболист набрал 21 очко и совершил 13 подборов.

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 22, Эйтон - 21, Джеймс - 21, Ривз - 18, Хатимура - 10, Кеннард - 9, Ларэвиа - 3, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Тимме, Бафкин
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Бейн - 22, Картер - 20, Да Силва - 13, Блэк - 8, Ховард - 4, Вагнер - 4, Айзек - 3, Картер, Кэйн, Ричардсон, Битадзе, Пенда

«Мяч находит энергию. Они верят в меня, когда я нахожусь на позиции и ставлю заслоны, видят, как быстро бегу к кольцу и иду на подбор, они вознаграждают меня за это», — приводит слова Эйтона издание ESPN.

Позже, направляясь в раздевалку, центровой также добавил: «Они пытаются сделать из меня Клинта Капелу. Я никакой не Клинт Капела!».

В источнике отмечают, что Эйтон, будучи выбранным под первым номером драфта в 2018 году, считает себя более разносторонним игроком, который может и должен атаковать сам, а не просто бегать и ставить заслоны ради освобождения защитников.

Главный тренер калифорнийцев Джей Джей Редик отметил игру Эйтона в защите, но указал на недостаточную скорость в отдельных эпизодах при игре в нападении.

Материалы по теме
Дончич объяснил, почему не стал бросать победный трёхочковый в матче с «Орландо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android