«Я никакой не Клинт Капела!» Деандре Эйтон раскритиковал свою роль в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон поделился мнением о своей роли в команде после поражения от «Орландо Мэджик» (116:118). 27-летний баскетболист набрал 21 очко и совершил 13 подборов.

«Мяч находит энергию. Они верят в меня, когда я нахожусь на позиции и ставлю заслоны, видят, как быстро бегу к кольцу и иду на подбор, они вознаграждают меня за это», — приводит слова Эйтона издание ESPN.

Позже, направляясь в раздевалку, центровой также добавил: «Они пытаются сделать из меня Клинта Капелу. Я никакой не Клинт Капела!».

В источнике отмечают, что Эйтон, будучи выбранным под первым номером драфта в 2018 году, считает себя более разносторонним игроком, который может и должен атаковать сам, а не просто бегать и ставить заслоны ради освобождения защитников.

Главный тренер калифорнийцев Джей Джей Редик отметил игру Эйтона в защите, но указал на недостаточную скорость в отдельных эпизодах при игре в нападении.