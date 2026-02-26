Скидки
Баскетбол

Керр похвалил «Уорриорз» за движение мяча и темп после разгрома «Мемфиса»

Керр похвалил «Уорриорз» за движение мяча и темп после разгрома «Мемфиса»
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу своей команды над «Мемфис Гриззлиз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 133:112 в пользу калифорнийцев.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 133
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Джером - 22, Смолл - 16, Хендрикс - 14, Уэллс - 8, Пиппен Мл. - 8, Рупер - 8, Спенсер - 5, Клейтон-мл - 4, Проспер - 3, Альдама, Кауард
Голден Стэйт Уорриорз: Ричард - 21, Пэйтон II - 19, Подзиемски - 19, Сантос - 17, Муди - 14, Пост - 12, Спенсер - 12, Хорфорд - 10, Леонс - 9, Порзингис, Мелтон, Грин

«То, как двигался мяч, как мы растягивали площадку. Мы много играли через «пост». Эл [Хорфорд] был феноменален. Мы часто задействовали его в начале, чтобы укрепиться в трёхсекундной зоне, и он создал для нас массу преимуществ. Как только соперник начинал его сдавливать, мы мгновенно переводили мяч. 37 голевых передач — отличный результат для всех, кто сегодня выходил на площадку», — приводит слова Керра издание TalkBasket.

Керр также выделил игру Малеви Леонса, Брэндина Подзиемски и Гуя Сантоса, отметив прогресс молодых игроков. По мнению наставника, залогом успеха стали темп и движение мяча, позволившие создать множество преимуществ в нападении.

В составе победителей 21 очко набрал Уилл Ричард, по 19 — Подзиемски и Гэри Пэйтон. У «Мемфиса» 24 очка в активе Джи Джи Джексона, 22 — у Тая Джерома.

«Голден Стэйт» без Карри и Батлера уверенно обыграл «Мемфис»
