Керр похвалил «Уорриорз» за движение мяча и темп после разгрома «Мемфиса»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу своей команды над «Мемфис Гриззлиз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 133:112 в пользу калифорнийцев.

«То, как двигался мяч, как мы растягивали площадку. Мы много играли через «пост». Эл [Хорфорд] был феноменален. Мы часто задействовали его в начале, чтобы укрепиться в трёхсекундной зоне, и он создал для нас массу преимуществ. Как только соперник начинал его сдавливать, мы мгновенно переводили мяч. 37 голевых передач — отличный результат для всех, кто сегодня выходил на площадку», — приводит слова Керра издание TalkBasket.

Керр также выделил игру Малеви Леонса, Брэндина Подзиемски и Гуя Сантоса, отметив прогресс молодых игроков. По мнению наставника, залогом успеха стали темп и движение мяча, позволившие создать множество преимуществ в нападении.

В составе победителей 21 очко набрал Уилл Ричард, по 19 — Подзиемски и Гэри Пэйтон. У «Мемфиса» 24 очка в активе Джи Джи Джексона, 22 — у Тая Джерома.