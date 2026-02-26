Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Будущее сербского баскетбола». Йокич высказался о Топиче

«Будущее сербского баскетбола». Йокич высказался о Топиче
Комментарии

Центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич выказался о своём соотечественнике Николе Топиче.

«Он действительно хороший парень, очень талантливый, и он будущее сербского баскетбола», — приводит слова Николы Йокича Basket News.

Ранее сербский баскетболист, выбранный на драфте НБА 2024 года, прошёл курс химиотерапии и впоследствии вернулся к тренировкам и матчам. Никола пропустил весь сезон-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки. 20-летний серб получил чемпионский перстень за победу клуба в прошлом сезоне, став первым игроком в истории НБА с таким достижением.

Материалы по теме
20-летний чемпион НБА — после химиотерапии: я многое узнал о себе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android