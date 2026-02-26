«Будущее сербского баскетбола». Йокич высказался о Топиче

Центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич выказался о своём соотечественнике Николе Топиче.

«Он действительно хороший парень, очень талантливый, и он будущее сербского баскетбола», — приводит слова Николы Йокича Basket News.

Ранее сербский баскетболист, выбранный на драфте НБА 2024 года, прошёл курс химиотерапии и впоследствии вернулся к тренировкам и матчам. Никола пропустил весь сезон-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки. 20-летний серб получил чемпионский перстень за победу клуба в прошлом сезоне, став первым игроком в истории НБА с таким достижением.