Энтони Эдвардс из «Миннесоты Тимбервулвз» оштрафован НБА на $ 25 тыс.

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс был наказан денежным штрафом по итогам выездного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщает официальный сайт лиги.

24-летний баскетболист оштрафован на $ 25 тыс. за то, что с силой выбросил игровой мяч на трибуны. Инцидент произошёл в концовке первой половины встречи, которая состоялась в ночь на 25 февраля в Портленде. После финальной сирены Эдвардс подобрал мяч и бросил его через всю площадку. По данным источников, бросок попал в болельщика, сидевшего у противоположной стойки.

«Миннесота» в этой игре одержала победу со счётом 124:121. Эдвардс провёл на площадке 38 минут и набрал 34 очка.