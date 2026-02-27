Скидки
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

Энтони Эдвардс из «Миннесоты Тимбервулвз» оштрафован НБА на $ 25 тыс.

Комментарии

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс был наказан денежным штрафом по итогам выездного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщает официальный сайт лиги.

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Холидэй - 22, Грант - 21, Хендерсон - 19, Мюррэй - 16, Клингэн - 11, Камара - 11, Тибулл - 10, Крейчи - 8, Сиссоко - 3, Уэсли, Авдия, Шарп, Кук, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Макдэниелс - 29, Дивинченцо - 19, Рэндл - 13, Гобер - 10, Рид - 8, Досунму - 7, Шеннон - 2, Хиланд - 2, Филлипс, Инглс, Конли, Беранже, Кларк

24-летний баскетболист оштрафован на $ 25 тыс. за то, что с силой выбросил игровой мяч на трибуны. Инцидент произошёл в концовке первой половины встречи, которая состоялась в ночь на 25 февраля в Портленде. После финальной сирены Эдвардс подобрал мяч и бросил его через всю площадку. По данным источников, бросок попал в болельщика, сидевшего у противоположной стойки.

«Миннесота» в этой игре одержала победу со счётом 124:121. Эдвардс провёл на площадке 38 минут и набрал 34 очка.

